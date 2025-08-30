Путин отправляется в самую продолжительную зарубежную поездку за последние годы

Президент России Владимир Путин следующие шесть дней проведёт в Китае и Владивостоке. Это станет его самой длительной зарубежной поездкой за последние годы. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в видеоролике, снятом на борту крупнейшего в России авиалайнера Ил-96-300.

Юнашев рассказал о продолжительной заграничной командировке Владимира Путина. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«За последние пять лет — это самая продолжительная поездка Владимира Путина. Между собой мы называем её «укатайками». Сначала мы приземлимся в Тяньцзине на саммит СОШ, затем переместимся на поезде в Пекин, где пройдёт двусторонняя встреча с (председателем КНР. — Прим. Life.ru) Си Цзиньпином и парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. И уже затем возьмём путь на Дальний Восток», — сообщил журналист.