Путин отправляется в самую продолжительную зарубежную поездку за последние годы
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин следующие шесть дней проведёт в Китае и Владивостоке. Это станет его самой длительной зарубежной поездкой за последние годы. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в видеоролике, снятом на борту крупнейшего в России авиалайнера Ил-96-300.
Юнашев рассказал о продолжительной заграничной командировке Владимира Путина. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«За последние пять лет — это самая продолжительная поездка Владимира Путина. Между собой мы называем её «укатайками». Сначала мы приземлимся в Тяньцзине на саммит СОШ, затем переместимся на поезде в Пекин, где пройдёт двусторонняя встреча с (председателем КНР. — Прим. Life.ru) Си Цзиньпином и парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. И уже затем возьмём путь на Дальний Восток», — сообщил журналист.
Напомним, поездка российского лидера включает интенсивную программу: с 31 августа по 1 сентября — участие в саммите ШОС в Тяньцзине, 2-3 сентября — переговоры и подписание документов в Пекине, включая трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а с 3 по 5 сентября — серию встреч во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Ранее уже сообщалось, что президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.