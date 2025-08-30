Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:06

Путин отправляется в самую продолжительную зарубежную поездку за последние годы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин следующие шесть дней проведёт в Китае и Владивостоке. Это станет его самой длительной зарубежной поездкой за последние годы. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в видеоролике, снятом на борту крупнейшего в России авиалайнера Ил-96-300.

Юнашев рассказал о продолжительной заграничной командировке Владимира Путина. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«За последние пять лет — это самая продолжительная поездка Владимира Путина. Между собой мы называем её «укатайками». Сначала мы приземлимся в Тяньцзине на саммит СОШ, затем переместимся на поезде в Пекин, где пройдёт двусторонняя встреча с (председателем КНР. — Прим. Life.ru) Си Цзиньпином и парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. И уже затем возьмём путь на Дальний Восток», — сообщил журналист.

Путин может провести встречу с Ким Чен Ыном в ходе визита в Китай
Путин может провести встречу с Ким Чен Ыном в ходе визита в Китай

Напомним, поездка российского лидера включает интенсивную программу: с 31 августа по 1 сентября — участие в саммите ШОС в Тяньцзине, 2-3 сентября — переговоры и подписание документов в Пекине, включая трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а с 3 по 5 сентября — серию встреч во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Ранее уже сообщалось, что президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar