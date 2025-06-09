Известный журналист из США станет ведущим авторского шоу на российском телеканале

Телеканал RT запускает 9 июня новое шоу «Эффект Санчеса», которое будет вести звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить свой талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию.

Рик Санчес будет вести новое шоу на телеканале RT. Видео © Telegram / RT на русском

В новой программе Санчес представит свою точку зрения на происходящие в мире события и обсудит это с гостями. Первым гостем журналиста станет помощник президента РФ Владимир Мединский. К слову, программа будет выходить на английском и испанском языках.

Рик Санчес является лауреатом премий «Эмми» и Peabody. Журналист брал интервью у четырёх американских президентов, а также у Фиделя Кастро, Михаила Горбачёва и многих других выдающихся политиков. В 2019-м перешёл работать в RT из-за цензуры, предвзятости и однобокой подачи информации в крупных американских СМИ. В этом году Санчес переехал в Москву, и, несмотря на запрет RT в США, продолжил работать в РФ.

«Когда разрешено рассказывать только одну сторону истории, я начинаю копать глубже. Если Москва теперь под запретом, то именно туда мне и нужно. Ведь правда чаще всего скрывается именно там, куда нам не велят заглядывать», — подчеркнул Санчес.