Американский журналист Гленн Гринвальд, недавно посетивший Москву, в откровенной беседе с Такером Карлсоном раскритиковал западные стереотипы о России. Он подчеркнул, что реальность радикально отличается от клишированного образа «бензоколонки с ядерным оружием» — выражения, которое приписывают покойному сенатору Джону Маккейну.

— Так это не было похоже на бензоколонку с ядерным оружием, как говорил Маккейн? — Абсолютно.

Гринвальд, известный своим критическим взглядом на западные СМИ, рассказал, что был поражён уровнем организации российских городов, их чистотой и богатством культурного наследия. Он отметил и существование проблем в нашей стране, но напомнил, что они имеются в каждом государстве.

«В России не только красиво, там всё отлично организовано, везде чисто. А больше всего меня поразило богатство российской истории, культуры и традиций. Я хочу сказать, что это цивилизация, которая существует тысячи лет и дала миру величайших литераторов, музыкантов, танцоров и архитекторов. Она пережила самые тяжёлые войны. И вы просто чувствуете всю глубину и величие этого», — признался он.

Журналист также обратил внимание на историческую роль России в ключевых мировых событиях — от войн XVII–XVIII веков до Второй мировой. По его мнению именно глубина российской культуры и истории объясняет, почему русские так гордятся своей страной. В ходе беседы Карлсон и Гринвальд единодушно осудили поверхностные оценки вроде маккейновской, назвав их «невежественными и оскорбительными».