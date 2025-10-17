«Язык нечистой силы»: Главный священник СВО призвал военных не ругаться матом, чтобы выжить

В Ставропольском президентском кадетском училище протоиерей Димитрий Василенков, главный военный священник в зоне СВО, провёл встречу с будущими офицерами и дал наставление о духовной безопасности, напомнив два простых, но важных правила для военной службы. Об этом сообщили в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.

Главный военный священник СВО дал будущим офицерам урок духовной безопасности. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

«Есть такие правила духовной безопасности… Первое правило, мы только что [сказали]: «Богу молись — от него победа». А второе правило… кто ругается плохими словами, с тем беды и происходят. Потому что мат — это язык нечистой силы, это самопроклятие. Если молитва ведёт к жизни, то мат ведёт к смерти», — подчеркнул отец Димитрий.

Священник пояснил, что эти правила проверены временем и опытом наших предков. В подтверждение своих слов он рассказал историю 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны протоиерея Иоанна Миронова. Перед отправкой на фронт он и двое друзей из одной деревни дали друг другу обещание не ругаться матом.

На протяжении всей войны их орудийный расчёт не понёс потерь, тогда как соседние расчёты, где сквернословили, погибали. Отец Димитрий подчеркнул, что чистое сердце и чистое слово — самая надёжная «броня» для воина, а духовные законы важны не меньше, чем физическая подготовка.

Ранее в Госдуме захотели сразу в двадцать раз увеличить штрафы за матерные слова в общественных местах. По мнению депутатов, граждане с удовольствием поддержат такую идею. Согласно действующему законодательству, наказание составляет от 500 до 1000 рублей.