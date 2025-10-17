Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 23:27

В основание главного храма ветеранов будет заложена земля из Сирии и зоны СВО

Обложка © moseparh.ru

Обложка © moseparh.ru

18 октября в Новогиреево заложат храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, — главный храм ветеранских организаций. В его основание поместят землю из Афганистана, Сирии и зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.

«18 октября в Новогирееве состоится важное событие в общественной и духовной жизни столицы – чин освящения закладной капсулы строящегося храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского», — говорится в сообщении.

Епископ Егорьевский Мефодий возглавит торжественное богослужение, также состоится крестный ход. В основание алтарной части храма заложат капсулы с землёй, привезённой из мест, где погибли российские воины, включая Афганистан, Сирию и зону проведения специальной военной операции. Храмовый комплекс станет главным храмом ветеранских организаций. Церковь строится в рамках программы строительства православных храмов в Москве, инициированной патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году.

«Под Богом и огнём»: Состоялась премьера фильма RT о священнослужителях на СВО
«Под Богом и огнём»: Состоялась премьера фильма RT о священнослужителях на СВО

Ранее Life.ru рассказал о бойцах, которые после службы решили посвятить себя воспитанию нового поколения. Радик Халимдаров, посвятивший более 30 лет работе в правоохранительных органах и преподаванию права, добровольно ушел на СВО в 2022 году, отслужил на Херсонском направлении и получил ранение. Сейчас он преподаёт основы военной подготовки и ОБЖ в Казанском инновационном университете.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar