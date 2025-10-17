В основание главного храма ветеранов будет заложена земля из Сирии и зоны СВО

18 октября в Новогиреево заложат храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, — главный храм ветеранских организаций. В его основание поместят землю из Афганистана, Сирии и зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.

«18 октября в Новогирееве состоится важное событие в общественной и духовной жизни столицы – чин освящения закладной капсулы строящегося храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского», — говорится в сообщении.

Епископ Егорьевский Мефодий возглавит торжественное богослужение, также состоится крестный ход. В основание алтарной части храма заложат капсулы с землёй, привезённой из мест, где погибли российские воины, включая Афганистан, Сирию и зону проведения специальной военной операции. Храмовый комплекс станет главным храмом ветеранских организаций. Церковь строится в рамках программы строительства православных храмов в Москве, инициированной патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году.

