Герои, которые учат жить: Ветераны СВО стали преподавателями после возвращения с фронта

В День учителя телеграм-канал SHOT рассказал о бойцах, которые после службы решили посвятить себя воспитанию нового поколения. Ветераны СВО вернулись к мирной жизни и активно способствуют воспитанию молодого поколения.

Участники СВО, ставшие учителями после службы. Видео © SHOT

«В своё время я закончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Впоследствии, так как инженеры не были востребованы, я ушёл на работу в полицию, но после окончания боевых действий, получения ранения, решил вернуться к первоисточнику и начать преподавать», — поделился Николай Бугаков.

Он также рассказал, что на СВО служил в разведке, где потерял руку и получил травму глаза. После ранения Бугаков переехал в Ковров Владимирской области, где возглавил лабораторию по работе с беспилотниками в местном транспортном колледже.

Другой участник СВО и по совместительству юрист Радик Халимдаров из Казани поделился, что посвятил более 30 лет работе в правоохранительных органах и преподаванию права. В 2022 году он ушёл добровольцем на СВО, служил на Херсонском направлении и получил ранение. Сейчас ветеран преподаёт основы военной подготовки и ОБЖ в Казанском инновационном университете.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, отметив их роль в формировании будущего страны. Президент подчеркнул, что учителя не только дают знания, но и помогают обрести ценностные ориентиры, определяющие судьбу молодого поколения.