«Мне повезло на преподавателей»: Путин рассказал, как учитель познакомил его с Сэлинджером
Путин назвал своего школьного учителя литературы талантливым и увлечённым
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин с теплом вспомнил своего учителя литературы, отметив его выдающийся талант и глубокую увлечённость предметом. Своими воспоминаниями российский лидер поделился в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин — о школьном учителе. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Я уже не помню про эти оценки, это не важно. А важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлечённый своим делом учитель литературы. Он нам презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным», — поделился глава государства, отвечая на вопрос, какие оценки он получал за чтение стихотворений.
В заключение Путин упомянул, что в школьные годы учитель рекомендовал ему и его одноклассникам прочитать роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», а также организовывал дискуссии по его содержанию.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, отметив их роль в формировании будущего страны. Президент подчеркнул, что учителя не только дают знания, но и помогают обрести ценностные ориентиры, определяющие судьбу молодого поколения. Глава государства также выделил особое уважение, которое заслуженно вызывает данная профессия в обществе.
