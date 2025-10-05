Валдайский форум
5 октября, 11:24

«Мне повезло на преподавателей»: Путин рассказал, как учитель познакомил его с Сэлинджером

Путин назвал своего школьного учителя литературы талантливым и увлечённым

Президент России Владимир Путин с теплом вспомнил своего учителя литературы, отметив его выдающийся талант и глубокую увлечённость предметом. Своими воспоминаниями российский лидер поделился в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин — о школьном учителе. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я уже не помню про эти оценки, это не важно. А важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлечённый своим делом учитель литературы. Он нам презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным», — поделился глава государства, отвечая на вопрос, какие оценки он получал за чтение стихотворений.

В заключение Путин упомянул, что в школьные годы учитель рекомендовал ему и его одноклассникам прочитать роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», а также организовывал дискуссии по его содержанию.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, отметив их роль в формировании будущего страны. Президент подчеркнул, что учителя не только дают знания, но и помогают обрести ценностные ориентиры, определяющие судьбу молодого поколения. Глава государства также выделил особое уважение, которое заслуженно вызывает данная профессия в обществе.

