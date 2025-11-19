Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 08:43

Священник объяснил, можно ли ходить в храм со своими свечками

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Покупка свечей в храме представляет собой не просто приобретение символа молитвы, а конкретную жертву богу и вклад в обеспечение жизни дома божьего, заявил священник Филипп Ильяшенко. По его словам, церковь требует содержания, ремонта, оплаты коммунальных услуг, а также средств для обеспечения сотрудников.

Священник назвал две причины для появления новых молитв
Священник назвал две причины для появления новых молитв

Священнослужитель подчеркнул, что приобретение свечи непосредственно в храме, который посещает православный христианин, является более правильным решением, поскольку так он оказывает материальную помощь конкретной церковной общине.

«Важно учитывать, что в некоторых храмах есть свои уставы, в которых может быть прописано, что в них можно ставить свечи только те, которые куплены именно в их церковной лавке. Эти уставы нарушать не стоит, а если они вам не подходят, то можно пойти в другой храм», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Священник заявил, что женщина должна быть «домашней феей» и не работать
Священник заявил, что женщина должна быть «домашней феей» и не работать

Ранее священник объяснил Life.ru, к чему приведёт хранение праха покойника дома. Проповедник и миссионер Стахий Колотвин отметил, что в целом кремация не является исконно христианской традицией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar