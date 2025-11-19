Священник объяснил, можно ли ходить в храм со своими свечками

Покупка свечей в храме представляет собой не просто приобретение символа молитвы, а конкретную жертву богу и вклад в обеспечение жизни дома божьего, заявил священник Филипп Ильяшенко. По его словам, церковь требует содержания, ремонта, оплаты коммунальных услуг, а также средств для обеспечения сотрудников.

Священнослужитель подчеркнул, что приобретение свечи непосредственно в храме, который посещает православный христианин, является более правильным решением, поскольку так он оказывает материальную помощь конкретной церковной общине.

«Важно учитывать, что в некоторых храмах есть свои уставы, в которых может быть прописано, что в них можно ставить свечи только те, которые куплены именно в их церковной лавке. Эти уставы нарушать не стоит, а если они вам не подходят, то можно пойти в другой храм», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

