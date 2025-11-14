Женщина должна быть матерью и «домашней феей», а мужчина — добытчиком и главой семьи. С таким мнением выступил протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала «Союз», высказываясь о роли женщины в семье.

Священник заявил, что женщина должна быть «домашней феей» и не работать. Видео © Телеканал «Союз»

«Мудрость женщины в том, чтобы не ломать природу мужчин, не перестраивать роли, которые Бог вложил в нашу природу. Мужчина — он хозяин, добытчик, ну и такое слово, оно, лидер, глава, так скажем. Женщина — она жена, мать, домашняя фея», — подчеркнул протоирей.

Он добавил, что женщина должна быть богиней в семейной жизни, но не работать, и предупредил, что нарушение этого шаблона может привести к внутренним противоречиям и страданиям.

Ранее в РПЦ заявили, что женщины могут навредить России, обращаясь к тарологам и колдуньям. Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит в своей проповеди высказал позицию о негативном влиянии оккультных практик на женщин. По его мнению, почти миллион человек, занимающихся колдовством, гаданиями и другими формами оккультизма, вступают в прямой контакт с демоническими силами.