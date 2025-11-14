Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:37

Священник заявил, что женщина должна быть «домашней феей» и не работать

Протоиерей Попиченко: Женщина должна исполнять в семье роль «домашней феи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Женщина должна быть матерью и «домашней феей», а мужчина — добытчиком и главой семьи. С таким мнением выступил протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала «Союз», высказываясь о роли женщины в семье.

Священник заявил, что женщина должна быть «домашней феей» и не работать. Видео © Телеканал «Союз»

«Мудрость женщины в том, чтобы не ломать природу мужчин, не перестраивать роли, которые Бог вложил в нашу природу. Мужчина — он хозяин, добытчик, ну и такое слово, оно, лидер, глава, так скажем. Женщина — она жена, мать, домашняя фея», — подчеркнул протоирей.

Он добавил, что женщина должна быть богиней в семейной жизни, но не работать, и предупредил, что нарушение этого шаблона может привести к внутренним противоречиям и страданиям.

«Хочет жить, как королева»: Священник назвал женщин источником зла и причиной ошибок мужчин
«Хочет жить, как королева»: Священник назвал женщин источником зла и причиной ошибок мужчин

Ранее в РПЦ заявили, что женщины могут навредить России, обращаясь к тарологам и колдуньям. Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит в своей проповеди высказал позицию о негативном влиянии оккультных практик на женщин. По его мнению, почти миллион человек, занимающихся колдовством, гаданиями и другими формами оккультизма, вступают в прямой контакт с демоническими силами.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar