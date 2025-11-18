Россия и США
18 ноября, 11:54

Путин: Во всём мире только РФ способна вести серийное производство мощных ледоколов

В мире, кроме России, больше нет стран, способных вести серийное производство мощных ледоколов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия сейчас единственная в мире страна, способная вести серийное производство мощных ледоколов», — сказал глава РФ.

Сегодня российский президент в онлайн-формате участвует в закладке серийного универсального атомного ледокола «Сталинград».

Атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220 (ЛК-60Я), строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, является частью серии самых больших и мощных ледоколов в мире, головное судно которой, «Арктика», было сдано в 2020 году. По состоянию на январь 2024 года три ледокола этой серии уже в строю, четвёртый спущен на воду, а ещё два заложены. Первоначально предполагавшееся название «Сахалин» было изменено на «Сталинград» по инициативе российских властей с целью увековечить подвиг защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

