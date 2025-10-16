Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:57

Трамп захотел посоревноваться с Путиным: США начали судорожно скупать ледоколы у Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Дональд Трамп желает, чтобы США имели столько же ледоколов, сколько Россия. Для достижения этой цели Вашингтон пытается приобрести корабли у Финляндии и других стран, сообщает портал Yle.

Стоит отметить, что Финляндия предпринимала попытки продать свои ледоколы Соединённым Штатам ещё в период Холодной войны, но тогда сделка не состоялась. Впоследствии этот вопрос был снят с повестки дня до тех пор, пока Трамп не вернулся на пост президента. Для него приобретение ледоколов стало своего рода соревнованием с российским лидером Владимиром Путиным.

«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что Финляндия предпринимала попытки продать свои ледоколы Соединённым Штатам ещё в период Холодной войны, но тогда сделка не состоялась. Впоследствии этот вопрос был снят с повестки дня до тех пор, пока Трамп не вернулся на пост президента. Для него приобретение ледоколов стало своего рода соревнованием с российским лидером Владимиром Путиным.
США заключили с Финляндией контракт на поставку ледоколов
США заключили с Финляндией контракт на поставку ледоколов

Помимо этого, есть предположения, что изменение позиции президента США по Украине может быть связано с аналогичной причиной. Как сообщала газета Politico, Трамп был крайне недоволен тем, что саммит на Аляске был представлен как «триумф Путина».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar