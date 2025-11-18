Путин принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки нового серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» проекта 22220. В мероприятии, которое прошло на Балтийском заводе, по видеоконференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.

Видео © Life.ru

Как ранее сообщал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великой Отечественной войне. Новое судно станет одним из самых больших и мощных ледоколов в мире, его ключевой функцией является обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.

Эти атомные гиганты длиной более 173 метров способны преодолевать льды толщиной до трёх метров. Без необходимости перезарядки ядерного топлива они могут работать до семи лет, что делает их практически автономными. Отмечается их экологическая нейтральность, поскольку в атмосферу практически не происходит выбросов углекислого газа. Благодаря технологии переменной осадки суда данного проекта эффективно используются как на глубоководных участках Северного морского пути, так и на мелководьях сибирских рек.

Атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220 (ЛК-60Я), строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, является частью серии самых больших и мощных ледоколов в мире, головное судно которой, «Арктика», было сдано в 2020 году. По состоянию на январь 2024 года три ледокола этой серии уже в строю, четвёртый спущен на воду, а ещё два заложены. Первоначально предполагавшееся название «Сахалин» было изменено на «Сталинград» по инициативе российских властей с целью увековечить подвиг защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.