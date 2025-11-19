«По лбу как даст»: Путин пошутил о возможном бунте роботов
Путин в шутку предостерёг Грефа от «издевательства» над роботами
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в шутливой форме высказал предположение о том, что искусственный интеллект может дать сдачи человеку, если над ним издеваться. Об этом он заявил, осматривая выставку «Сбера», посвящённую технологиям искусственного интеллекта.
Во время демонстрации робота, который аккуратно складывал фрукты в корзину, глава «Сбера» Герман Греф решил устроить машине испытание. Как только корзина сбора фруктов была заполнена, он быстро высыпал всё обратно на стол, пока механизм был занят своей работой. Наблюдая за тем, как Греф запускает этот бесконечный цикл, Владимир Путин с усмешкой отметил, что машина может воспринять такие действия как издевку.
«Возьмёт и по лбу как даст: «Ты что, издеваешься, что ли?» — засмеялся президент.
Напомним, Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Ему показали последние достижения российских разработчиков в области искусственного интеллекта. Кроме того, робот Грин показал президенту свой танец.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.