Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 19:30

Путин сообщил, что ИИ-переводчик не может понять душу носителей другого языка

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ИИ-переводчик не сможет передать душу носителей другого языка. На пленарном заседании конференции AI Journey-2025 российский лидер подчеркнул значимость изучения иностранных языков.

Глава государства назвал эту способность огромной гуманитарной ценностью. Президент привёл пример зарубежной литературы. Путин отметил, что ИИ не позволит понять душу и смысл, вложенные автором в произведение.

«Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность», — сказал глава государства на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российский лидер добавил, что знание иностранного языка выходит за пределы быта и производственной деятельности. Он пояснил, что молодому человеку важно осознать, что знание языка открывает другой мир и позволяет пережить ещё одну жизнь.

Путин: Жизнь человека можно продлить до 150 лет, но и этого будет мало
Путин: Жизнь человека можно продлить до 150 лет, но и этого будет мало

На конференции AI Journey Путин также сообщил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии в феврале. Он выразил уверенность, что событие пройдёт на высоком уровне. Президент также поручил правительству и главам регионов разработать национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что такой подход необходим для достижения стратегических экономических показателей. В частности, Путин акцентировал внимание на увеличении вклада ИИ в ВВП к 2030 году.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar