Путин сообщил, что ИИ-переводчик не может понять душу носителей другого языка

Президент России Владимир Путин заявил, что ИИ-переводчик не сможет передать душу носителей другого языка. На пленарном заседании конференции AI Journey-2025 российский лидер подчеркнул значимость изучения иностранных языков.

Глава государства назвал эту способность огромной гуманитарной ценностью. Президент привёл пример зарубежной литературы. Путин отметил, что ИИ не позволит понять душу и смысл, вложенные автором в произведение.

«Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность», — сказал глава государства на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российский лидер добавил, что знание иностранного языка выходит за пределы быта и производственной деятельности. Он пояснил, что молодому человеку важно осознать, что знание языка открывает другой мир и позволяет пережить ещё одну жизнь.

На конференции AI Journey Путин также сообщил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии в феврале. Он выразил уверенность, что событие пройдёт на высоком уровне. Президент также поручил правительству и главам регионов разработать национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что такой подход необходим для достижения стратегических экономических показателей. В частности, Путин акцентировал внимание на увеличении вклада ИИ в ВВП к 2030 году.