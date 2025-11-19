Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 19:07

Путин: Жизнь человека можно продлить до 150 лет, но и этого будет мало

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин допустил возможность увеличения продолжительности человеческой жизни до 150 лет. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на международной конференции AI Journey.

«Можно, наверное, довести (продолжительность жизни. — Прим. Life.ru) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», — сказал глава государства.

Россиянам открыли один из секретов долголетия
Россиянам открыли один из секретов долголетия

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о прохождении планового ежегодного медицинского обследования, сделав это заявление в ходе конференции по искусственному интеллекту, где ему демонстрировали современное диагностическое оборудование. Глава государства уточнил, что все необходимые процедуры заняли два дня и включали ночёвку в медицинском учреждении, а также отметил, что по результатам обследования получены хорошие показатели состояния здоровья.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar