Путин: Жизнь человека можно продлить до 150 лет, но и этого будет мало

Президент России Владимир Путин допустил возможность увеличения продолжительности человеческой жизни до 150 лет. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на международной конференции AI Journey.

«Можно, наверное, довести (продолжительность жизни. — Прим. Life.ru) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», — сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о прохождении планового ежегодного медицинского обследования, сделав это заявление в ходе конференции по искусственному интеллекту, где ему демонстрировали современное диагностическое оборудование. Глава государства уточнил, что все необходимые процедуры заняли два дня и включали ночёвку в медицинском учреждении, а также отметил, что по результатам обследования получены хорошие показатели состояния здоровья.