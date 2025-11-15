Россиянам открыли один из секретов долголетия

Нормальный уровень инсулина в крови напрямую связан с долголетием, рассказала заведующая кафедрой эндокринологии Сеченовского университета Нина Петунина. По словам эксперта, эксперименты на животных уже показали: снижение инсулина или чувствительности к нему продлевает жизнь.

«Модели старения на нематодах, мухах и мышах показали, что снижение уровня инсулина или сигналинга инсулина способствуют долголетию», — цитирует Петунину «Газета.ru».

У людей же высокий инсулин и инсулинорезистентность повышают риск возрастных заболеваний и сокращают продолжительность жизни. Повышенный инсулин после еды вызывает клеточный стресс, а с возрастом защитные реакции организма снижаются. При этом, подчеркнула Петунина, именно хорошая чувствительность клеток к инсулину — один из факторов, который часто встречается у долгожителей.

Ранее Life.ru писал, как распознать у себя диабет второго типа. Заболевание развивается постепенно и на начальном этапе возникает инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину, предшествующее повышению уровня сахара в крови.