Когда от сахара несладко? Life.ru узнал у врача, как распознать диабет второго типа, если анализы в норме

Врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась с Life.ru признаками раннего выявления сахарного диабета 2-го типа, которые могут проявиться ещё до того, как анализы покажут отклонения. По её словам, заболевание развивается постепенно и на начальном этапе возникает инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину, предшествующее повышению уровня сахара в крови.

В этот период уровень глюкозы натощак ещё может оставаться нормальным, потому что поджелудочная железа работает с перегрузкой — синтезирует больше инсулина, чтобы компенсировать «сопротивление» клеток. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Специалист перечислила неочевидные симптомы, которые могут указывать на начальные метаболические изменения: хроническая усталость, тяга к сладкому и быстрым углеводам, трудности с контролем веса, ночные приёмы пищи и эпизоды резкого голода через 1–2 часа после еды.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на факторы риска даже при нормальных показателях глюкозы: лишний вес, малоподвижный образ жизни, наследственную предрасположенность, проблемы со сном и высокий уровень стресса. Для ранней диагностики Демьяновская советует пройти расширенное обследование, включающее анализы на гликированный гемоглобин, инсулин, индекс HOMA-IR и глюкозу с нагрузкой.

«Изменение образа жизни на раннем этапе — повышение физической активности, нормализация веса, оптимизация питания — может предотвратить развитие осложнений диабета», — резюмировала медик.

Ранее сообщалось, что Госдеп США включил рак, ожирение, диабет и другие заболевания в перечень факторов для отказа в выдаче визы в связи с опасениями, что заявителю может потребоваться финансовая помощь. В Вашингтоне сочли таких людей «потенциальным бременем».