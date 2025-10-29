Life.ru выяснил, почему вакцинация важна для людей с диабетом

Люди с сахарным диабетом подвержены тяжёлому течению гриппа и серьёзным осложнениям. Регулярная вакцинация от гриппа снижает риск резкого повышения уровня сахара в крови, сердечно-сосудистых событий и бактериальных инфекций. Об этом Life.ru рассказала эндокринолог-диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Евгения Грицаева.

Эксперт напоминает, что сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором организм не может поддерживать нормальный уровень сахара в крови. У одних пациентов болезнь развивается из-за дефицита инсулина, у других — из-за того, что клетки плохо реагируют на гормон. В результате уровень сахара в крови повышается, со временем повреждаются органы и повышается вероятность осложнений.

«Особое внимание к профилактике инфекций, в том числе гриппа, у людей с диабетом связано с особенностями их иммунной системы. Хроническая гипергликемия нарушает работу иммунных клеток: фагоцитов, лимфоцитов и макрофагов. Эти клетки отвечают за распознавание и уничтожение вирусов и бактерий. При сахарном диабете организм медленнее и менее эффективно борется с вирусными инфекциями, а риск бактериальных осложнений, таких как пневмония, существенно возрастает», — подчеркнула специалист.

Врач отметила, что грипп повышает температуру и уровень сахара в крови, что может привести к метаболическим нарушениями, таким как кетоацидоз или гиперосмолярное состояние. Одновременно возрастает воспаление и меняется свёртываемость крови, повышая риск инфаркта и инсульта. Вакцинация снижает вероятность тяжёлого течения болезни и смерти от осложнений на 40–50%, а риск госпитализации уменьшается на 30–45%. Даже при заражении после прививки болезнь протекает мягче, а осложнения случаются реже.

Бактериальные суперинфекции, особенно пневмония, представляют отдельную угрозу: при высоком уровне сахара и ослабленном иммунитете риск госпитализации вырастает в 3–6 раз, пневмонии — в 2–4 раза, смертность — в 4–10 раз.

«Таким образом, прививка против гриппа — это не просто способ избежать временного недомогания. Для людей с диабетом она является ключевым элементом профилактики, способным предотвратить тяжёлые метаболические и сердечно-сосудистые осложнения. Современная вакцина безопасна и эффективна, а регулярная ежегодная иммунизация особенно важна для пациентов старшей возрастной группы, кто имеет сопутствующие хронические заболевания», — заключила Грицаева.

А ранее в Министерстве здравоохранения заявили о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в стране. Отмечается, что подъём заболеваемости ожидается лишь в декабре-январе. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги пока не превышены ни в одном регионе. Вакцина защищает от тяжёлого течения болезни, а для профилактики заражения необходимо соблюдать гигиену рук, избегать массовых скоплений людей и контактов с заболевшими.