24 октября, 11:10

Врач оценил эффективность японской вакцины от тревожности

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Японские исследователи разрабатывают инновационный препарат против тревожности, однократное применение которого может обеспечивать эффект до двух месяцев, обратил внимание врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, препарат PA-915 действует через генерацию специфических антител, блокирующих рецепторы и медиаторы, ответственные за формирование тревоги и стресса.

6 причин, почему вы всегда уставшие осенью, и это не погода — проверьте третий пункт немедленно

Эксперт отметил, что существующие антидепрессанты и противотревожные средства лишь временно заглушают симптомы, тогда как новая разработка направлена на превентивное блокирование механизмов возникновения тревоги. Однако гематоэнцефалический барьер нервной системы может осложнять проникновение антител в мозг, а положительные результаты испытаний на животных не гарантируют аналогичной эффективности у людей. Специалист подчеркнул, что даже в случае успешных клинических испытаний препарат появится на рынке нескоро.

«Даже при очень быстром проведении исследований и длительных наблюдениях введение любого препарата на фармацевтический рынок происходит последовательно, за несколько фаз, которые нельзя исключать. На это может уйти от 7 до 10 лет», — уверен собеседник «Вечерней Москвы».

Сталкиваются 8 из 10: 7 причин, почему осенью голова болит чаще и раскалывается так, что хочется лезть на стену

