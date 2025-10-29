Отмечаем День подушки с пользой: Превращаем сон в эликсир молодости

29 октября весь мир отмечает Международный день подушки — символа уюта и отдыха. Но для женщин это не просто повод обнять любимую «спасительницу». Именно ночью, на подушке, рождаются «морщины сна» — те самые, от которых не спасает ботокс. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт, специалист Anti-Age, сомнолог, паразитолог, врач-диетолог, нутрициолог Анна Цуканова.

«70% признаков старения кожи — вина неправильного сна», — предупреждает эксперт.

Кожа восстанавливается во сне, но если вы спите лицом в подушку, гравитация и трение давят на неё 7–8 часов. Результат — глубокие складки на щеках, лбу, вокруг глаз. Через год они станут постоянными.

Лучший выбор — сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается — прощайте, мешки под глазами! Если привыкли на боку — чередуйте стороны. Но идеал — спина. За 2 недели кожа разгладится. Для новичков: под колени валик, руки вдоль тела — тело само адаптируется. Анна Цуканова Врач-терапевт, специалист Anti-Age, сомнолог, паразитолог, врач-диетолог, нутрициолог

Специалист советует забыть о перине бабушки. Идеал — высота 8–12 см (равна ширине плеча), наполнитель memory foam или латекс. Они «запоминают» форму шеи, не давая голове скатываться. — Гречка — для массажа и аллергиков. — Шёлковая наволочка — скользит, не тянет кожу. — Anti-Age модели — с выемками для лица, предотвращают складки.

«Низкая подушка — мозг недополучает кислород, кожа тускнеет. Высокая — шея зажата, двойной подбородок гарантирован. Инвестируйте в подушку сегодня — сэкономьте на косметологе завтра», — уточняет собеседница Life.ru.

Пять фатальных ошибок, ускоряющих старение: 1. Спать на животе — лицо вдавливается, сосуды сжимаются, отеки + морщины. 2. Спать на боку — асимметрия, одна щека «сплющивается» быстрее. 3. Грязная наволочка — бактерии вызывают акне (менять нужно 2 раза в неделю). 4. Жара в спальне (>22°C) — пот забивает поры. 5. Менее 7 часов сна — кортизол разрушает коллаген.

Экспресс-лайфхаки: — Температура 18–20°C, влажность 40–60%. — Маска для глаз + крем с ретинолом перед сном. — Арома: лаванда на подушку. — Трекер сна — корректируйте позу и время отхода ко сну.

