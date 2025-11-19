«Здоров!»: Путин поделился результатами ежегодного медобследования

Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно прошёл плановое ежегодное медицинское обследование. Заявление прозвучало на конференции по искусственному интеллекту, где ему продемонстрировали современные диагностические приборы.

По словам главы государства, все необходимые процедуры заняли два дня и включали ночёвку в клинике. Путин отметил, что результаты обследования хорошие.

«Здоров!» — приводит слова президента журналист кремлёвского пула Александр Юнашев у себя в Telegram-канале «Юнашев_LIVE».

Демонстрируемые на конференции ИИ-системы позволяют проводить экспресс-диагностику организма с помощью датчиков и автоматизированного анализа, что президент назвал перспективным направлением развития медицины.