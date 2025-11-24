Учёные заявили о способности ИИ продлить жизнь человека до 150 лет

Продление жизнь человека до 150 лет на основе применения технологий искусственного интеллекта возможно, но не за счёт изобретения «одной таблетки». Таким мнением поделилась с ТAСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова, комментируя статью New York Times о разработках китайских учёных.

«Есть предположение, что человек не может прожить больше 125-127 лет, что связано с ограниченным количеством делений клеток, так называемый лимит Хейфлика (граница количества делений соматических клеток многоклеточных организмов — прим. Life.ru). Однако на помощь нам могут прийти биотехнологии и ИИ — персонализированная медицина с применением ИИ, возможное генное редактирование в будущем», — сказала она.

Специалист убеждена, что кардинально замедлить старение вряд ли удастся, но можно придумать способы, которые помогут продлить молодость. Например, как написала американская газета, в Китае предлагают разработки о влиянии виноградных косточек на процессы старения. Подчиненова напомнила, что по-прежнему универсальными остаются такие советы для россиян, как правильное питание, спорт, ментальная активность для сохранения мозга. Всё это помогает оставаться молодым телом и духом. Эксперт уверена, что именно профилактика помогает в борьбе со старостью, а не ожидание «волшебной таблетки».

Ранее издание Wiley Online Library, ссылаясь на российско-китайский коллектив учёных из Саратовского госуниверситета (СГУ) и Хуачжунского университета науки и технологии, написало, что специальный инфракрасный свет может помочь продлить молодость, если точечно воздействовать им на головной мозг и его оболочку.