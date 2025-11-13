Учёные научились продлевать молодость, воздействуя на мозг инфракрасным светом

Специальный инфракрасный свет может помочь продлить молодость, если точечно воздействовать им на головной мозг и его оболочку. Об этом пишет Wiley Online Library, ссылаясь на российско-китайский коллектив учёных из Саратовского госуниверситета (СГУ) и Хуачжунского университета науки и технологии.

«Исследование проводилось на стареющих мышах. Мы установили, что метод восстанавливает дренаж мозга, что сопровождается эффективным устранением окислительно-восстановительного дисбаланса, нейровоспаления и повреждения нейронов», — пояснила завкафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.

В ходе эксперимента использовалось инфракрасное излучение с длиной волны в 1275 нанометров, что привело к выработке оксида азота. Последний помог расширить лимфатические сосуды, в результате чего мозг быстрее избавился от токсичных соединений, увеличение которых с возрастом влияет на старость. По мнению учёных, подобные исследования подготовят почву для прорыва в области косметологии, когда молодость будет продлеваться не только воздействием на кожу, но и менять процессы в организме изнутри.

Ранее врач акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗД, нутрициолог, эксперт по превентивной интегративной медицине Елена Коновалова сообщила, что янтарная кислота — это не просто добавка, а ключ к энергетическим станциям наших клеток. Она запускает цикл Кребса, усиливает синтез АТФ даже при нехватке кислорода и гасит свободные радикалы. Такое копеечное средство помогает в борьбе со старением.