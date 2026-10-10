«Нет фиксы»: Как курьеры умудряются зарабатывать почти 200 тысяч в месяц

Будучи курьером, зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц реально, но такая сумма зависит от продолжительности работы, объяснил кадровый эксперт Илья Варакин. По его словам, высокий доход в объявлении не означает, что его получит каждый доставщик независимо от графика.

«Естественно, что в платформенной занятости у тебя нет фиксы, ты зарабатываешь столько, сколько хочешь или сколько может позволить твоё здоровье», — рассказал собеседник радио «Комсомольская правда».

Одни выходят на доставку изредка, другие работают почти без выходных. Смены могут длиться по 12–18 часов, что требует значительных сил. При нехватке персонала сервисы также увеличивают надбавки и выплаты за привлечение новых сотрудников.

Отдельная особенность заработка автокурьеров — расходы, которые проявляются позже. Пока машина исправна, водитель может не учитывать будущий ремонт при оценке доходов. Поэтому полученная сумма не всегда отражает все затраты на работу.

Сравнивать оплату доставки и профессий, требующих высшего образования, только по наличию диплома некорректно, подчеркнул специалист. Заработки зависят от экономики отрасли и конкретной компании. Роботы, по его оценке, пока могут помогать лишь в отдельных районах, а не повсеместно заменять людей.

Ранее в Москве курьеры обогнали по зарплатам специалистов с высшим образованием. Согласно мартовскому исследованию, разница составляла 12%.