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Опубликовано 10 октября, 12:28

«Нет фиксы»: Как курьеры умудряются зарабатывать почти 200 тысяч в месяц

Кадровый эксперт Варакин: Доход курьера в 190 тысяч зависит от рабочих часов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Будучи курьером, зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц реально, но такая сумма зависит от продолжительности работы, объяснил кадровый эксперт Илья Варакин. По его словам, высокий доход в объявлении не означает, что его получит каждый доставщик независимо от графика.

«Естественно, что в платформенной занятости у тебя нет фиксы, ты зарабатываешь столько, сколько хочешь или сколько может позволить твоё здоровье», — рассказал собеседник радио «Комсомольская правда».

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Одни выходят на доставку изредка, другие работают почти без выходных. Смены могут длиться по 12–18 часов, что требует значительных сил. При нехватке персонала сервисы также увеличивают надбавки и выплаты за привлечение новых сотрудников.

Отдельная особенность заработка автокурьеров — расходы, которые проявляются позже. Пока машина исправна, водитель может не учитывать будущий ремонт при оценке доходов. Поэтому полученная сумма не всегда отражает все затраты на работу.

Сравнивать оплату доставки и профессий, требующих высшего образования, только по наличию диплома некорректно, подчеркнул специалист. Заработки зависят от экономики отрасли и конкретной компании. Роботы, по его оценке, пока могут помогать лишь в отдельных районах, а не повсеместно заменять людей.

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Борис Эльфанд
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