Курьеры обогнали по зарплатам специалистов с высшим образованием в РФ

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 12% превышает доходы специалистов, имеющих высшее образование. К такому выводу пришли аналитики, изучившие данные по столице.

Разрыв с работниками без диплома о вузе оказался ещё более существенным — он составляет 27% в пользу доставщиков. Такие цифры приводятся в исследовании, оказавшемся в распоряжении RT.

Зарплатные предложения для курьеров на полную занятость в Москве сегодня достигают 137 тыс. рублей. Для сравнения: специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 120 тыс., а их коллеги без университетского диплома — на 100 тыс.

Доходы в сфере доставки за год выросли на 5%. А сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% — сказался ажиотаж, традиционно связанный с гендерными праздниками.

А ранее Life.ru писал, что курьеров и прочих «спиди-гонщиков» на электросамокатах и электровелосипедах рано или поздно уберут с пешеходных зон. В СПЧ отметили, что проблема угрозы от средств индивидуальной мобильности для пешеходов была поднята ещё четыре года назад.