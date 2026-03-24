Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 16:17

В СПЧ рассказали, когда курьеров и «спиди-гонщиков» уберут с пешеходных зон

Обложка © Life.ru

Курьеров и прочих «спиди-гонщиков» на электросамокатах и электровелосипедах рано или поздно уберут с пешеходных зон, но это случится не сейчас и вряд ли в ближайший год. Такую мнение выразил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя предложения СПЧ о запрете курьерам ездить по тротуарам.

Кабанов, который сам входит в СПЧ, напомнил, что проблема угрозы от средств индивидуальной мобильности для пешеходов была поднята ещё четыре года назад. Тогда вокруг темы наблюдалась высокая активность среди региональных и федеральных властей, а также законодателей. Однако позже, по его словам, лоббистам из числа чиновников и собственников сервисов доставки удалось свести всё к имитации работы.

По мнению Кабанова, для немалой части представителей элит получение прибыли и личное обогащение оказываются важнее жизни и здоровья граждан, стариков и детей, поэтому борьба за безопасность продолжается.

«Конечно, очень хочется надеяться, что когда-нибудь курьеров и прочих спиди-гонщиков вместе с электросамокатами/электровелосипедами уберут с пешеходных зон. Но это будет не сейчас и вряд ли через год. Борьба за наши безопасность, жизнь и здоровье продолжается», — написал он в своём Telegram-канале.

В Совфеде предложили запретить управлять самокатами в пьяном виде

Напомним, что СПЧ направил в Минтранс предложения по регулированию курьерского электротранспорта. Инициативы разработаны в рамках президентского поручения об ограничении движения СИМ по тротуарам. Совет предлагает исключить термин «электровелосипед» из Правил дорожного движения. Причина — массовое появление на улицах модифицированных двухколёсных транспортных средств с дополнительными аккумуляторами, защитными элементами и багажными системами.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • спч
  • Кирилл Кабанов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar