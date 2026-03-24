В СПЧ рассказали, когда курьеров и «спиди-гонщиков» уберут с пешеходных зон

Курьеров и прочих «спиди-гонщиков» на электросамокатах и электровелосипедах рано или поздно уберут с пешеходных зон, но это случится не сейчас и вряд ли в ближайший год. Такую мнение выразил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя предложения СПЧ о запрете курьерам ездить по тротуарам.

Кабанов, который сам входит в СПЧ, напомнил, что проблема угрозы от средств индивидуальной мобильности для пешеходов была поднята ещё четыре года назад. Тогда вокруг темы наблюдалась высокая активность среди региональных и федеральных властей, а также законодателей. Однако позже, по его словам, лоббистам из числа чиновников и собственников сервисов доставки удалось свести всё к имитации работы.

По мнению Кабанова, для немалой части представителей элит получение прибыли и личное обогащение оказываются важнее жизни и здоровья граждан, стариков и детей, поэтому борьба за безопасность продолжается.

«Конечно, очень хочется надеяться, что когда-нибудь курьеров и прочих спиди-гонщиков вместе с электросамокатами/электровелосипедами уберут с пешеходных зон. Но это будет не сейчас и вряд ли через год. Борьба за наши безопасность, жизнь и здоровье продолжается», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что СПЧ направил в Минтранс предложения по регулированию курьерского электротранспорта. Инициативы разработаны в рамках президентского поручения об ограничении движения СИМ по тротуарам. Совет предлагает исключить термин «электровелосипед» из Правил дорожного движения. Причина — массовое появление на улицах модифицированных двухколёсных транспортных средств с дополнительными аккумуляторами, защитными элементами и багажными системами.