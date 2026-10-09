Экономист раскрыл доход для комфортной жизни семьи в Москве

Семье из четырёх человек для комфортной жизни в Москве может понадобиться до 350 тысяч рублей ежемесячно. Если жильё находится в собственности, расходы заметно сокращаются, однако содержание ребёнка и пожилого родственника требует дополнительных средств. Такие расчёты «Газете.ru» представил инвестиционный стратег Александр Бахтин.

По оценке специалиста, двум взрослым, ребёнку и пенсионеру в столице необходимо от 250 до 350 тысяч рублей при аренде квартиры. Владельцам собственной недвижимости достаточно ориентироваться на 180–250 тысяч. При этом речь идёт не о прожиточном минимуме, а о приблизительном бюджете для жизни без чрезмерной экономии.

«Самой непредсказуемой статьей расходов является здоровье пожилого родственника. Расходы на лекарства, регулярные визиты к врачам, сиделку или патронаж могут различаться в разы», — указал он.

В других регионах финансовые запросы существенно скромнее. В городах-миллионниках арендаторам потребуется 150–220 тысяч рублей, собственникам жилья — 110–160 тысяч. Для небольших населённых пунктов эксперт обозначил диапазоны 100–150 тысяч и 70–100 тысяч соответственно.

Наиболее сложной для планирования статьёй расходов Бахтин назвал здоровье пожилого члена семьи. Покупка медикаментов, обследования и возможная помощь сиделки способны серьёзно увеличить траты. Дополнительная нагрузка возникает из-за детских кружков, спортивных занятий и репетиторов.

Поэтому семьям с несколькими иждивенцами финансист рекомендовал формировать увеличенную денежную подушку — «9–12 месяцев обязательных расходов, а не стандартные 3–6».

Для создания такого запаса желательно регулярно направлять в накопления 20–30% заработка. При этом расходы между работающими родственниками разумнее распределять в зависимости от уровня доходов: кто зарабатывает больше, тот и вносит более крупную сумму.

При составлении бюджета необходимо учитывать не только оплату жилья, но и продукты, транспорт, образование детей и медицинское обслуживание. Аренда или ипотека в мегаполисе способна дополнительно увеличивать ежемесячные затраты на десятки тысяч рублей.