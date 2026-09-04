Росстат: Россияне получают свыше 200 тыс. рублей в пяти сферах деятельности

Сотрудники пяти сфер в России в среднем получают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. Это следует из данных Росстата, пишет ТАСС.

Самые высокие средние доходы зафиксировали у работников производства табачных изделий — 255,1 тысячи рублей в месяц. Специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в среднем получали 221,7 тысячи рублей. Сотрудники воздушного и космического транспорта — 218,3 тысячи рублей.

В финансовой и страховой сферах средняя зарплата составила 209,6 тысячи рублей. Также уровень оплаты труда выше 200 тысяч рублей отмечен у работников экстерриториальных организаций и органов — в среднем 202 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин отметил положительную динамику ключевых макроэкономических показателей. По данным главы государства, в первом квартале текущего года зафиксирован рост реальных заработных плат на 6,3%. Одновременно с этим наблюдается рекордно низкий уровень безработицы: в среднем по стране он составляет 2,3%, а в Дальневосточном федеральном округе — 2,2%.