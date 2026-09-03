Росстат: Средняя зарплата в России приблизилась к 115 тысячам рублей

Средняя начисленная зарплата работников российских организаций в июне 2026 года достигла 114 743 рублей. За год показатель вырос на 9,6%, следует из свежих данных Росстата.

В мае средняя зарплата составляла 110 216 рублей. Таким образом, за месяц показатель прибавил ещё около 4,1%.

Речь идёт о номинальной начисленной зарплате — сумме до вычета налогов. В неё входят предусмотренные системой оплаты труда премии и надбавки, а при расчёте учитываются заработки всех работников организаций. Поэтому показатель не означает, что именно такую сумму получает большинство россиян.

При этом рост зарплат продолжает опережать повышение цен. По оценке Минэкономразвития на основе данных Росстата, реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию, в июне увеличилась на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Номинальные зарплаты выше нынешнего июньского уровня в последние годы фиксировались только в декабре 2024-го и 2025-го, когда на статистику традиционно влияют годовые премии и другие выплаты.

Ранее Life.ru рассказывал, что в апреле средняя начисленная зарплата в России составляла 109 052 рубля и за год выросла на 11%.