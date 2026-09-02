Пока доехал — обнищал: Как дорога в офис «съедает» вашу зарплату. Расчёт от HR и экономиста

Долгая дорога в офис может заметно снизить реальную стоимость рабочего часа, даже если зарплата в трудовом договоре остаётся прежней. В беседе с Life.ru HR-эксперт Зулия Лоикова и экономист Михаил Хачатурян объяснили, как оценить скрытые траты и на какую компенсацию можно рассчитывать.

Закон не требует доплаты за ежедневную дорогу

Зулия Лоикова отметила, что обязательной компенсации за обычные поездки из дома в офис российское трудовое законодательство, увы, не предусматривает.

В российском трудовом законодательстве нет нормы, которая обязывает работодателя доплачивать за обычную ежедневную дорогу до работы. Это вопрос переговоров и зависит от политики конкретной компании Зулия Лоикова HR-эксперт

По словам эксперта, некоторые работодатели организуют корпоративный транспорт, например от ближайшей станции метро, если офис расположен далеко и до него сложно добираться. Исключение действует при вахтовом методе: в этом случае компания должна доставить сотрудника до места работы или компенсировать проезд, но само время в пути отдельно не оплачивается.

При этом крупные компании нередко сами предлагают транспортные компенсации или доплаты за долгую дорогу.

«Например, завод ОМК в Выксе доплачивает иногородним сотрудникам от 450 до 900 рублей в сутки, что составляет ежемесячную прибавку от 9 000 до 20 000 рублей», — добавила Лоикова.

Дорога — решающий фактор при поиске работы

Эксперт привела данные, согласно которым, 43% россиян отказываются от вакансий именно из-за дальней дороги. Это вторая по популярности причина после низкой зарплаты, на которую указали 52% опрошенных.

До 30 минут в пути в одну сторону считают оптимальным 32% россиян, причём 18% из них готовы тратить не более 15 минут. Ещё 44% устраивает дорога продолжительностью от получаса до часа, а более часа готовы проводить в пути лишь 16%. Таким образом, для большинства критическим становится именно час в одну сторону.

Эксперт предложила оценивать не только зарплату, но и цену времени, которое ежедневно уходит на дорогу.

В Москве жители тратят на дорогу туда и обратно в среднем более трёх часов в день. Чёткой формулы, насколько выше должна быть зарплата при такой удалённости, нет, но важно оценивать «цену времени». Например, если ставка составляет 500 рублей в час, а дорога занимает два часа в день, то стоимость этого времени составит около 22 000 рублей в месяц ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работодатель вряд ли будет делать такие расчёты за соискателя, подчеркнула Лоикова. Однако доплату в размере 9–20 тысяч рублей в месяц можно использовать как ориентир на переговорах. Правда, на офисных позициях с высокой конкуренцией компании не всегда готовы идти на такие условия.

По наблюдениям эксперта, ради более удобной дороги чаще меняют работу или место жительства люди в возрасте от 29 до 38 лет — их 36%. Далее следуют молодые специалисты 18–28 лет с показателем в 26% и сотрудники 39–45 лет — 24%. Среди людей старше 46 лет на такие перемены готовы лишь 14%.

Мужчины, по её словам, чаще склонны к переменам из-за сокращения пути. Для родителей продолжительная поездка особенно критична из-за необходимости забирать детей из школы или детского сада. Руководители же могут терпимее относиться к неудобству из-за более гибкого графика и высокой зарплаты. В целом 65% россиян готовы сменить работу или переехать ради более удобной дороги.

Скрытые траты не ограничиваются билетами и бензином

Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что при выборе работы многие ориентируются лишь на указанную в договоре зарплату и не учитывают, сколько личного времени и денег забирает сам путь до офиса.

Многие действительно смотрят только на цифру в трудовом договоре, а реальная «стоимость» часа труда часто оказывается ниже — потому что мы тратим на работу не только официальные рабочие часы, но и личные ресурсы Михаил Хачатурян экономист

К скрытым расходам эксперт отнёс оплату транспорта, бензин, каршеринг, амортизацию личного автомобиля и парковку. Кроме того, в рабочие дни люди чаще тратятся на обеды и кофе вне дома. Отдельной статьёй расходов становится время на сборы, ожидание транспорта, пробки и дорогу, которое можно было бы посвятить семье, отдыху или подработке.

В расчёт также стоит включать ответы в рабочих чатах вечером, проверку почты дома и другие задачи вне официального графика. Даже дополнительные 20–30 минут в день за месяц превращаются в несколько часов.

Как 80 тысяч превращаются в 331р/час

Хачатурян предложил рассмотреть условный пример с зарплатой в 80 000 рублей в месяц. При восьмичасовом рабочем дне и 22 рабочих днях сотрудник проводит в офисе 176 часов, а его номинальная почасовая ставка составляет примерно 455 рублей.

Допустим, в одну сторону вы едете полтора часа — итого три часа в день на дорогу. За месяц это 3 × 22 = 66 часов. Теперь общее «рабочее» время — офис плюс дорога — составляет 176 + 66 = 242 часа. Реальная, или эффективная, стоимость часа: 80 000 / 242 ≈ 331 рубль. По сравнению с расчётом только по офису час труда «подешевел» примерно на 124 рубля — почти на 27% ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Экономист уточнил, что итоговый расчёт зависит от конкретной ситуации. Если работодатель компенсирует транспорт, парковку или обеды, реальная стоимость рабочего часа снижается не так заметно. Важны также длительность дороги, наличие гибкого графика и возможность избежать пробок.

По словам Хачатуряна, дело не только в деньгах: долгая дорога часто вызывает усталость и снижает продуктивность уже в офисе. Поэтому при оценке вакансии стоит учитывать все скрытые затраты, а не только размер зарплаты.

Ранее Росстат подсчитал, сколько времени россияне тратят на дорогу до работы. В среднем путь занимает 1 час 14 минут в день, что за год складывается примерно в 19 дней. Быстрее всех до работы добираются жители Чечни — за 40 минут, а дольше остальных в дороге проводят петербуржцы — 1 час 58 минут.