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Опубликовано 1 сентября, 10:45

Пока доехал — уже устал: Росстат посчитал, сколько времени мы тратим на дорогу до работы

Росстат: Россияне тратят на дорогу до работы 19 дней в год

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне в среднем тратят на дорогу до работы 1 час 14 минут, что в пересчёте на год составляет около 19 дней, следует из данных Росстата, представленных на ВЭФ.

Расчёты на сессии «В ритме прибоя: баланс работы и покоя» представил заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников. Исследование посвящено тому, как жители страны распределяют время между работой и личной жизнью.

Согласно статистике, женщины проводят в дороге 1 час 16 минут, мужчины — 1 час 27 минут. Быстрее всего до работы добираются жители Чечни — в среднем за 40 минут. Самый долгий путь оказался у петербуржцев: 1 час 58 минут.

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На этой же сессии Окладников представил данные о продолжительности сна в регионах. Жители Чечни в среднем спят 10 часов 14 минут в сутки — это максимальный показатель по России, тогда как в целом по стране он составляет 8 часов 43 минуты.

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Николь Вербер
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