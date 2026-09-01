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Регион
Опубликовано 1 сентября, 06:06

Вот это режим! Жители Чечни спят более 10 часов в сутки

Росстат: Жители Чечни спят дольше всех в России — 10 часов 14 минут

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жители Чечни в среднем спят 10 часов 14 минут в сутки — это самый высокий показатель среди регионов России. Такие данные на ВЭФ привёл замглавы Росстата Сергей Окладников.

Меньше всего времени на сон, по статистике, приходится жителям Адыгеи — 8 часов 7 минут.

Средний показатель для Дальнего Востока составляет 8 часов 43 минуты — столько же, сколько в целом по стране. При этом в Хабаровском крае жители спят в среднем 8 часов 27 минут, а на Камчатке — 9 часов 9 минут.

Отдельно Окладников выделил сельских жителей Магаданской области. На сон у них в среднем уходит 9 часов 42 минуты — это максимум среди сельского населения Дальнего Востока.

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Ранее врач-остеопат Александр Евдокимов рассказал, что длительный сон на одном боку может привести к онемению конечностей из-за пережатия сосудов и нервов. При некоторых хронических заболеваниях определённая поза способна ухудшить состояние, поэтому специалист советует периодически менять положение тела во сне.

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Дарья Денисова
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