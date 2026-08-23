Зажим нерва, изжога и проблемы с сердцем: Остеопат предупредил об опасности сна на одном боку

Качественный ночной отдых — залог бодрости и хорошего самочувствия, однако далеко не все задумываются, как именно положение тела во сне влияет на организм. Казалось бы, привычка спать на одном боку безобидна, но она может стать причиной многих проблем. Об этом Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.

Самое простое — когда долго лежишь и спишь на одном боку, могут элементарно затекать мышцы, пережиматься сосуды и нервы, из-за чего появляется онемение в руках. Если есть привычка спать на одной стороне и при этом подкладывать руку под подушку, то проблема с онемением конечностей становится регулярной. Кроме того, существуют заболевания, которые провоцируются определёнными позами. Если у человека есть хронические болезни, то некоторые положения на боку ему могут быть противопоказаны. Например, при гастроэзофагеальном рефлюксе, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод, сон на правом боку может спровоцировать изжогу. Врач-остеопат Александр Евдокимов

Сердечно-сосудистые проблемы также могут усиливаться. Если человек с хроническими заболеваниями сердца лежит на левом боку, они могут активизироваться. При болезнях печени, особенно при нарушениях желчеоттока или хроническом холецистите, во время лежания на правом боку желчь начинает оттекать хуже, что ведёт к обострению. Поэтому, если человек долго находится в одном положении, рекомендуется периодически менять позу, а при наличии хронических заболеваний — по возможности избегать сна на определённой стороне.

У здорового человека организм устроен так, что при затекании или дискомфорте в мышцах, связках и суставах в мозг поступает сигнал. Даже не просыпаясь, организм даёт команду, и человек спокойно переворачивается. Это естественная рефлекторная ситуация, когда мы ночью меняем позу. Однако если человек принимает седативные или снотворные средства, этот механизм не срабатывает. Аналогичная ситуация происходит и при алкогольном опьянении, что наиболее опасно для здоровья. Если человек употребил алкоголь сверх нормы, он может элементарно не перевернуться и «отлежать» руку или ногу.

«Я нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда после сильного опьянения у людей нарушается работа руки из-за того, что нерв был пережат слишком долго. То же самое бывает при приёме препаратов, усиливающих сон, включая обычные противоаллергические средства», — отмечает эксперт.

Если человек здоров, то большой разницы, на каком боку спать, нет, так как организм сам даст команду сменить позу. Но если есть хронические заболевания и принимаются медикаменты, это может быть опасно.

Также важно выбирать правильные поверхности — матрас и подушка оказывают огромное влияние на позвоночник и могут провоцировать головные боли или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Место для сна должно быть организовано так же тщательно, как и рабочее место.

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