Спина расплачивается за это годами: Пять привычек, которые убивают здоровье позвоночника

Некоторые привычные позы со временем могут стать причиной нарушений осанки и болей в спине. О пяти самых распространённых ошибках, вредящих позвоночнику, Life.ru рассказала остеопат практик-центра Ampermy Кристина Елисеева.

Ежедневно человек совершает тысячи стереотипных движений и принимает привычные статические позы. Бытовые действия выполняются на автомате, и кажутся безобидными, хотя от них зависит состояние позвоночника. Если тело изо дня в день вынуждено компенсировать перекошенное положение, нервная система фиксирует это как новую норму, что в долгосрочной перспективе приводит к перекосам и болям. Разберём пять наиболее распространённых повседневных привычек, которые планомерно разрушают осанку. Кристина Елисеева Остеопат практик- центра Ampermy

1. Неестественный наклон шеи

Длительная фиксация взгляда на экране смартфона неизбежно заставляет опускать голову вперёд и вниз. Это грубо нарушает естественное положение шейного отдела. При наклоне головы вперёд всего на 45 градусов нагрузка на шейные позвонки и межпозвоночные диски возрастает до 20–22 килограммов. Мышцы и связки задней поверхности шеи вынуждены работать в режиме постоянного перенапряжения. Как результат — сутулость, появление «холки» и стойких головных болей.

2. Поза нога на ногу

Большинство людей воспринимают эту позу как наиболее комфортную при сидении, однако это один из главных факторов перекоса таза. При забрасывании одной ноги на другую происходит неестественный разворот тазовых костей. Чтобы компенсировать это смещение и удержать вертикальную ось тела, позвоночник вынужден изгибаться во фронтальной плоскости, что ведёт к нарушению кровообращения в органах малого таза. Такая асимметрия быстро закрепляется, переносясь из положения сидя в положение стоя и при ходьбе.

3. Асимметричное ношение тяжестей

Регулярное ношение сумки/ рюкзака на одном и том же плече запускает ряд мышечных перекосов во всём теле. Организм реагирует на односторонний вес следующим образом: чтобы лямка не соскальзывала, плечо рефлекторно приподнимается вверх, а корпус наклоняется в противоположную сторону. При многолетнем повторении этого действия формируется асимметрия плечевого пояса, гипертонус трапециевидной мышцы. Отдел позвоночника начинает скручиваться вокруг своей оси, что является предпосылкой к развитию сколиоза.

4. Неправильная поза сидя в кресле

К концу рабочего дня из-за мышечного утомления таз часто съезжает на край сиденья, поясница провисает без опоры, а грудной отдел и затылок упираются в спинку кресла. В этот момент межпозвоночные диски поясничного отдела испытывают сильное давление, так как естественный изгиб выворачивается в обратную сторону. Мышцы брюшного пресса и кора полностью выключаются из работы. Вся нагрузка по удержанию тела перекладывается на связочный аппарат и пассивные костные структуры, что провоцирует протрузии и образование грыж.

5. Опора на одну ногу в позе стоя

Во время монотонного стояния вес тела чаще всего неосознанно переносится на одну ногу, в то время как вторая расслабляется. Подобная поза приводит к тому, что связки опорного тазобедренного сустава испытывают чрезмерное растяжение, таз наклоняется вбок, а поясничный отдел изгибается дугой. Регулярная нагрузка на одни и те же суставные поверхности ведёт к их преждевременному износу и нарушению привычной ходьбы.

«Для исправления дефектов осанки не требуется кардинального изменения образа жизни, достаточно осознать вредные привычки и избегать их повторения. Осознанный контроль за положением головы при работе с гаджетами и симметричное распределение веса в положении сидя позволяют избежать мышечные дисбалансы и предотвратить развитие заболеваний позвоночника», — отмечает эксперт.

Ранее Life.ru писал, что из-за сидячей работы и постоянного наклона головы к экрану боли в спине сегодня беспокоят не только пенсионеров, но и сорокалетних. Многие покупают аппликаторы Кузнецова или Ляпко, надеясь облегчить состояние. Но научных доказательств их эффективности нет. Врачи не рекомендуют полагаться на эти коврики как на единственный метод лечения. При болях в спине важно обратиться к специалисту. Он назначит комплексный подход: лечебную физкультуру, корректировку рабочего места и, при необходимости, медикаментозное лечение противовоспалительными средствами.