Россиянам объяснили, помогают ли аппликаторы Кузнецова и Ляпко при боли в спине

Из-за сидячей работы и постоянного наклона головы к экрану боли в спине сегодня беспокоят не только пенсионеров, но и сорокалетних. Многие в попытках облегчить состояние покупают аппликаторы Кузнецова или Ляпко, однако действительно ли эти игольчатые коврики приносят пользу, рассказала терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова, передаёт Здоровье Mail.

По словам врача, на приёме она часто видит пациентов с напряжением мышц спины вплоть до «каменной» плотности, болезненными триггерными точками и дискомфортом в пояснице или под лопатками. У многих при обследовании обнаруживаются изменения в структуре межпозвоночных дисков и суставов.

«Часто у таких пациентов обнаруживаются нарушения в структуре межпозвоночных дисков, суставов и самих позвонков. Более чем у половины пациентов с такими изменениями позвоночника есть признаки хронического эмоционального напряжения», — пояснила терапевт.

Современная медицина всё чаще использует термин «неспецифическая скелетно-мышечная боль», поскольку прямую связь между мышечным спазмом и болевыми ощущениями доказать не удалось. Одна из теорий — инволютивная — предполагает, что дегенеративные изменения в позвоночнике заложены генетически, а проявляются под влиянием внешних факторов, прежде всего длительной статической нагрузки. Например, при наклоне головы всего на 15 градусов нагрузка на шейный отдел возрастает на 12 килограммов.

Некоторые пациенты отмечают облегчение после использования игольчатых аппликаторов: давление игл рефлекторно воздействует на мышцы, улучшает кровоток и стимулирует выработку естественных обезболивающих пептидов. Однако убедительных научных доказательств лечебного эффекта этих приспособлений нет, подчёркивает Квасова.

Врач не рекомендует рассматривать коврики как самостоятельный метод терапии. При болях в спине необходим осмотр специалиста и комплексный подход: лечебная физкультура, коррекция рабочего места и при необходимости медикаментозное лечение противовоспалительными препаратами. Также специалист предостерегает от интенсивного воздействия на зоны с родинками — травма кожи может спровоцировать воспаление.

Ранее врач-дерматолог Светлана Жабоева предупредила, что домашние гаджеты для красоты должны быть лишь дополнением к профессиональным процедурам, и использовать их следует после консультации с учётом типа кожи. Неправильное применение может усилить воспаления и навредить при заболеваниях, поэтому важно выбирать сертифицированные устройства, понимать их принцип работы и соблюдать рекомендации.