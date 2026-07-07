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7 июля, 09:07

Россиян предупредили о рисках самолечения при помощи гаджетов для красоты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Домашние гаджеты для красоты могут быть только дополнением к косметологическим процедурам, рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева. По её словам, использовать такие приборы лучше после консультации специалиста. Важно правильно подобрать устройство, режим работы и учитывать особенности кожи.

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Неправильное применение может навредить, например, усилить воспаления или создать риски при некоторых заболеваниях. Не стоит покупать неизвестные гаджеты без сертификатов и использовать их хаотично. Чтобы получить пользу от процедур и сохранить здоровье кожи, нужно понимать принцип работы устройства и соблюдать рекомендации специалистов.

«Я вас убедительно прошу, не занимайтесь самолечением. Гаджеты — это маркетинг, это способ зарабатывания на торговле вашим здоровьем, а оно одно», — заключила собеседница радио Sputnik.

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Борис Эльфанд
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