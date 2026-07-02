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1 июля, 22:05

Покроетесь пятнами и прыщами: Эти популярные процедуры могут навредить коже летом

Дерматолог назвала процедуры, которые лучше отложить до конца жары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Millana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Millana

Летом лучше отказаться от ряда агрессивных косметологических процедур. В жаркую погоду активнее работают сальные и потовые железы, из-за чего повышается риск присоединения вторичной инфекции и развития воспаления. Кроме того, некоторые процедуры могут спровоцировать появление поствоспалительной гиперпигментации. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Хворова.

На летний период лучше отложить агрессивные косметологические процедуры — лечение постакне, рубцов, коррекцию гиперпигментации, так как в них применяются лазерные технологии и инъекционные методы, которые могут спровоцировать поствоспалительную гиперпигментацию.

Мария Хворова

Врач-дерматовенеролог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

На летний период лучше отложить агрессивные косметологические процедуры — лечение постакне, рубцов, коррекцию гиперпигментации, так как в них применяются лазерные технологии и инъекционные методы, которые могут спровоцировать поствоспалительную гиперпигментацию.
На летний период лучше отложить агрессивные косметологические процедуры — лечение постакне, рубцов, коррекцию гиперпигментации, так как в них применяются лазерные технологии и инъекционные методы, которые могут спровоцировать поствоспалительную гиперпигментацию.

По словам врача, летом также рекомендуется отказаться от механических чисток, поскольку в жару повышается риск воспалительных осложнений и присоединения вторичной инфекции. Агрессивные химические пилинги тоже лучше перенести на более прохладное время года.

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Если же планируется биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты, проводить её следует не менее чем за две недели до поездки в регионы с высокой солнечной активностью.

При этом полностью отказываться от посещения косметолога не нужно. Хворова рекомендует обратить внимание на уходовые процедуры, сочетающие массаж лица с корнеотерапевтическими летними пилингами. Они помогают усилить антиоксидантную защиту кожи, улучшить микроциркуляцию, уменьшить отёки и обеспечить лимфодренажный эффект.

Кроме того, корнеотерапевтические пилинги подходят пациентам с акне благодаря противовоспалительному и себорегулирующему действию. По словам специалиста, такие процедуры являются всесезонными и могут проводиться даже накануне поездки на море.

«Несмотря на большое количество ограничений, посещение косметолога летом не находится под запретом. Важно лишь подобрать процедуры с учётом сезона, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать нежелательных последствий», — заключила врач.

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Ранее Life.ru писал, что специалисты назвали три неочевидные привычки, которые ускоряют старение кожи. В частности, негативно на её состоянии могут сказываться частые колебания массы тела, из-за которых кожа растягивается и теряет упругость.

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Ольга Годуненко
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