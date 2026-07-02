Покроетесь пятнами и прыщами: Эти популярные процедуры могут навредить коже летом

Летом лучше отказаться от ряда агрессивных косметологических процедур. В жаркую погоду активнее работают сальные и потовые железы, из-за чего повышается риск присоединения вторичной инфекции и развития воспаления. Кроме того, некоторые процедуры могут спровоцировать появление поствоспалительной гиперпигментации. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Хворова.

На летний период лучше отложить агрессивные косметологические процедуры — лечение постакне, рубцов, коррекцию гиперпигментации, так как в них применяются лазерные технологии и инъекционные методы, которые могут спровоцировать поствоспалительную гиперпигментацию. Мария Хворова Врач-дерматовенеролог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

По словам врача, летом также рекомендуется отказаться от механических чисток, поскольку в жару повышается риск воспалительных осложнений и присоединения вторичной инфекции. Агрессивные химические пилинги тоже лучше перенести на более прохладное время года.

Если же планируется биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты, проводить её следует не менее чем за две недели до поездки в регионы с высокой солнечной активностью.

При этом полностью отказываться от посещения косметолога не нужно. Хворова рекомендует обратить внимание на уходовые процедуры, сочетающие массаж лица с корнеотерапевтическими летними пилингами. Они помогают усилить антиоксидантную защиту кожи, улучшить микроциркуляцию, уменьшить отёки и обеспечить лимфодренажный эффект.

Кроме того, корнеотерапевтические пилинги подходят пациентам с акне благодаря противовоспалительному и себорегулирующему действию. По словам специалиста, такие процедуры являются всесезонными и могут проводиться даже накануне поездки на море.

«Несмотря на большое количество ограничений, посещение косметолога летом не находится под запретом. Важно лишь подобрать процедуры с учётом сезона, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать нежелательных последствий», — заключила врач.

Ранее Life.ru писал, что специалисты назвали три неочевидные привычки, которые ускоряют старение кожи. В частности, негативно на её состоянии могут сказываться частые колебания массы тела, из-за которых кожа растягивается и теряет упругость.