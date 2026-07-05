Сушить нельзя увлажнять: Дерматолог объяснила, где ставит запятую жирная кожа летом

Летом люди с жирной кожей практически всегда приходят с одной и той же жалобой: лицо начинает блестеть уже через несколько часов после умывания. Большинство ошибок в летнем уходе связано не с отсутствием косметики, а с распространёнными мифами. Именно они заставляют нас чаще умываться, покупать подсушивающие средства и отказываться от увлажнения. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Екатерина Щербакова.

По словам эксперта, многие считают, что жирная кожа нуждается в максимально агрессивном очищении. На практике всё наоборот. Спиртовые лосьоны, жёсткие ПАВ (например, Sodium Lauryl Sulfate), частое умывание и постоянное использование подсушивающих средств повреждают гидролипидный барьер кожи. В результате увеличивается трансэпидермальная потеря воды, появляется чувство стянутости, а сальные железы продолжают работать ещё активнее, пытаясь компенсировать нарушение защитного барьера. В результате кожа одновременно становится и жирной, и обезвоженной.

«Если после умывания появляется ощущение стянутости, а уже через пару часов лицо начинает сильно блестеть — это не признак «слишком жирной кожи», а повод пересмотреть уход», — отмечает специалист.

Жирную кожу достаточно очищать два раза в день — утром и вечером. Выбирайте мягкие гели или пенки с физиологическим pH без агрессивных ПАВ и большого количества спирта. Хорошо, если в составе присутствуют увлажняющие компоненты: глицерин, бетаин, пантенол, алоэ вера. Недостаток влаги не уменьшает жирность кожи. Наоборот, обезвоженная кожа часто начинает выглядеть ещё более жирной. На лето лучше выбирать лёгкие текстуры: флюиды, гели или эмульсии.

Ещё один миф — летом нельзя использовать кислоты. Однако, по словам дерматолога, не все кислоты одинаковые. Например, салициловая кислота (BHA) не повышает чувствительность кожи к солнцу и может использоваться летом при условии ежедневного применения SPF. Она помогает очищать поры, уменьшает количество комедонов и регулирует жирность кожи. Осторожность требуется прежде всего с высокими концентрациями AHA-кислот и после агрессивных процедур.

Ниацинамид (4–5%) уменьшает выработку себума, укрепляет кожный барьер и снижает воспаление. Азелаиновая кислота (15–20%) подходит пациентам с акне и розацеа, уменьшает воспаление, поствоспалительную пигментацию и нормализует процессы кератинизации. Цинк PCA обладает себорегулирующим действием и хорошо переносится даже чувствительной кожей. L-карнитин также способен уменьшать продукцию кожного сала и часто встречается в профессиональной косметике для жирной кожи. Екатерина Щербакова Врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical

Минеральный SPF всегда лучше для жирной кожи — это один из самых распространённых мифов. Выбор солнцезащитного средства зависит не столько от типа кожи, сколько от её состояния. После лазерных процедур, химических пилингов, при выраженной чувствительности кожи или розацеа действительно чаще рекомендуют минеральные фильтры (оксид цинка, диоксид титана), поскольку они реже вызывают раздражение. Однако для большинства пациентов с жирной кожей современные химические фильтры (например, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Uvinul T150, Mexoryl 400) оказываются более комфортными благодаря лёгкой текстуре и отсутствию белого налёта.

Сегодня большинство современных SPF выпускаются в виде лёгких флюидов или гелей и не перегружают кожу. При этом именно ультрафиолет способствует усилению воспаления, формированию поствоспалительной гиперпигментации и ускоряет процессы фотостарения. Для жирной кожи лучше выбирать средства с пометками Oil Free, Non-comedogenic или Fluid.

«Намного безопаснее использовать матирующие салфетки, которые удаляют избыток себума, не нарушая защитный барьер кожи. Если же в течение дня постоянно наносить новые слои пудры поверх себума, смесь кожного сала, декоративной косметики и загрязнений может сделать рельеф кожи более выраженным и визуально подчеркнуть поры. Поэтому сначала лучше убрать излишки себума салфеткой, а уже затем при необходимости слегка обновить макияж», — добавила собеседница Life.ru.

Летом многие женщины по привычке продолжают пользоваться плотными тональными основами, стойкими консилерами и наносить многослойный макияж. Однако в жаркую погоду такая косметика может негативно влиять на состояние кожи. Life.ru узнал, почему летом стоит отдавать предпочтение более лёгким текстурам.