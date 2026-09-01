Загадка дыры: Почему после отпуска зарплата кажется меньше, даже если она не менялась

Почему после отпуска зарплата кажется меньше, хотя ваш оклад не изменился ни на рубль? С этим феноменом сталкиваются тысячи работников, не понимая, куда исчезает финансовая стабильность. На калькуляторе всё сходится, а в кармане — пусто. О том, почему после отпуска нет денег и как меняется восприятие привычного дохода, в беседе с Life.ru объяснила эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

Смена финансовых сценариев

Одна из причин такого эффекта в том, что во время отпуска человек на время выходит из привычного финансового ритма. Особенно заметно это может быть при отдыхе в формате «всё включено». В путешествии не нужно отдельно думать о покупке продуктов, бытовой химии, приготовлении еды и других повседневных тратах.

При этом деньги всё равно уходят — на развлечения, сувениры, экскурсии или кафе. Но меняется сама структура расходов, а вместе с ней и представление о том, сколько денег нужно для обычной жизни. После возвращения привычные траты появляются снова. На их фоне зарплата, которая до отпуска воспринималась нормально, может субъективно казаться меньше.

Накопившиеся бытовые расходы

После возвращения домой деньги начинают уходить не потому, что человек внезапно стал больше тратить, а потому, что несколько обязательных расходов приходятся на один период. Нужно сделать большую закупку продуктов, пополнить запасы бытовой химии, оплатить ЖКХ, связь, подписки и другие регулярные счета.

В обычной жизни эти траты распределяются по неделям: сегодня можно купить продукты, через несколько дней — бытовые мелочи, позже оплатить счета или что-то для дома. После отпуска несколько таких расходов могут прийтись на первые пару дней.

Поэтому возникает ощущение, что зарплата стала меньше и деньги начали уходить быстрее, хотя на самом деле это привычные расходы, просто собравшиеся в одну точку ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Потребность восстановить бюджет

Сам отпуск обычно требует заметных расходов. Даже при заранее спланированном бюджете после возвращения может появиться желание как можно скорее компенсировать потраченное. Кажется логичным на несколько недель ограничить себя и направить большую часть зарплаты обратно в накопления, чтобы быстрее вернуть прежнюю сумму.

Но полностью отложить доход после отпуска вряд ли получится: текущие расходы никуда не исчезают. Поэтому попытка сразу восстановить определённую сумму накоплений может усиливать ощущение нехватки денег. Возвращать бюджет в привычный ритм комфортнее постепенно: продолжать откладывать привычную сумму, но не пытаться компенсировать отпуск за счёт всех остальных расходов.

Продление отпускного настроения

Есть и психологический эффект. В отпуске человек привыкает к другому ритму: больше гуляет, посещает новые места и меньше думает о бытовых делах. После возвращения к работе привычный распорядок может восприниматься как серьёзная нагрузка, вызывать апатию и чувство постоянных ограничений.

В такой момент траты нередко становятся способом подбодрить себя или продлить отпускное настроение. Человек может чаще заказывать готовую еду, планировать встречи вне дома или позволять себе небольшие покупки, которые ассоциируются с отдыхом. По отдельности такие расходы кажутся незначительными. Но когда одновременно возвращаются все стандартные обязательные траты, свободных денег действительно становится меньше.

«В результате возникает ощущение, что зарплата куда-то исчезает», — заключила эксперт.

Кстати, ощущения «денег после отпуска не осталось» можно избежать ещё на этапе подготовки к поездке. Ранее Life.ru рассказывал о правилах отпускного бюджета: советуют распределять траты по категориям и не расходовать всю сумму во время отдыха. Небольшой резерв стоит оставить на продукты, транспорт, бытовые покупки и подготовку к рабочей неделе после возвращения.