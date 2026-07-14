Отпуск закончился, а деньги — нет: 5 правил, которые спасут ваш бюджет

Летняя поездка может оставить после себя не только яркие впечатления, но и неприятный финансовый сюрприз. Эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала Life.ru, какие ошибки чаще всего приводят к перерасходу в отпуске и как заранее защитить свой бюджет.

По словам специалиста, многие путешественники ограничиваются подсчётом общей суммы на поездку, но не распределяют расходы по отдельным категориям. Из-за этого уже в первые дни отдыха можно потратить слишком много на развлечения, рестораны или покупки, а затем начать экономить на действительно важных вещах. Эксперт советует заранее разделить бюджет на проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и резерв на непредвиденные расходы.

Гораздо удобнее заранее разделить расходы на несколько категорий. Такой подход позволяет быстрее понять, где бюджет начинает выходить за рамки, и скорректировать траты ещё во время отдыха. Юлия Тарасова Эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин»

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить первому дню поездки. Именно в этот период туристы чаще всего совершают эмоциональные покупки — бронируют дорогие экскурсии, оплачивают дополнительные развлечения или приобретают сувениры, опасаясь упустить возможность. По словам эксперта, лучше использовать первый день для знакомства с местом, а серьёзные финансовые решения принимать позже.

«Первые часы отпуска сопровождаются эмоциональным подъёмом. Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — объяснила Тарасова.

При этом полностью отказываться от спонтанных трат не стоит. Неожиданные покупки, местные деликатесы или интересные места нередко становятся самыми приятными воспоминаниями о путешествии. Однако для таких желаний эксперт рекомендует заранее выделить отдельный бюджет. Тогда импульсивные покупки не будут восприниматься как ошибка и не приведут к выходу за рамки запланированных расходов.

Ещё один способ избежать лишних трат — использовать правило одного дня. Если речь не идёт о действительно уникальной вещи, лучше дать себе хотя бы сутки на размышление. За это время становится проще понять, действительно ли покупка необходима или желание возникло исключительно под влиянием отпускной атмосферы.

Кроме того, эксперт рекомендует не забывать о расходах после возвращения домой. После поездки нередко появляются дополнительные траты: на продукты, транспорт, бытовые покупки или подготовку к рабочей неделе.

«Многие тщательно планируют расходы во время поездки, но забывают, что отпуск не заканчивается в момент прилёта. Поэтому стоит заранее оставить небольшую сумму, которая не будет потрачена во время отдыха», — подчеркнула Юлия Тарасова.

По словам специалиста, грамотное планирование не означает отказ от удовольствий. Напротив, заранее рассчитанный бюджет помогает отдыхать спокойнее и не сталкиваться с финансовым стрессом после возвращения.

Ранее Life.ru писал, что отказ от полноценного отпуска может привести к хроническому переутомлению и проблемам со здоровьем. Невролог рассказал, что для восстановления организму требуется полноценный отдых без постоянного доступа к работе. По его словам, оптимальная продолжительность отпуска составляет от двух до четырёх недель.