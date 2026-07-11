Почему нельзя работать без отпуска: советы невролога по восстановлению сил

Хроническое переутомление и даже обмороки у россиян всё чаще провоцирует массовый отказ от летних отпусков. О том, как восстановить силы и не допустить перегрузки организма, в беседе с 360.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

Основной причиной переутомления специалист назвал истощение. Человек с головой уходит в работу, перестаёт нормально питаться и мало спит. К потере сознания, по словам врача, приводят три механизма.

«Первый — это гипогликемия, то есть низкий уровень сахара. Клетки головного мозга перестают функционировать и отключаются», — подчеркнул врач.

Второй — резкое падение артериального давления, вызывающее нарушение кровоснабжения головного мозга. Организм в этом случае стремится принять горизонтальное положение, чтобы выровнять кровоток. Третьим механизмом Комаров считает информационную перегрузку, способную спровоцировать эписиндром — электрический разряд, перезагружающий кору.

Идеальную продолжительность отпуска врач связал с советскими медицинскими нормами. Перерыв должен составлять не меньше 14, но и не больше 28 дней раз в полгода. После четырёх недель, отметил специалист, появляется лень и теряются профессиональные навыки. Именно поэтому санатории работают по 21-дневному циклу: первые две недели человек отходит от дел, а с третьей начинает полноценно отдыхать. Главное условие такой перезагрузки — полное отсутствие доступа к рабочей информации, включая телефоны и ноутбуки.

В выходные дни врач посоветовал не просто лежать, а менять вид деятельности. При умственной работе раз в неделю или две нужна интенсивная физическая нагрузка: велопрогулки, пейнтбол или работа на дачном участке. Именно такие занятия сжигают накопленный кортизол и норадреналин. Простой отдых в течение двух дней даст ресурс, но он закончится уже к середине следующей недели.

Если отпуск пока далеко, а усталость уже накопилась, Комаров рекомендовал принимать по утрам витаминные комплексы с йодом, селеном, витаминами A, E и D, предварительно посоветовавшись с врачом. В питании стоит придерживаться дробного режима с лёгким ужином без тяжёлых белков и углеводов. Спать необходимо не меньше шести часов, засыпая в промежутке с 22:00 до 22:30, чтобы к утру накопился дофамин. Этот медиатор синтезируется как раз с 23:00 до 03:00.

Помочь сосудам способен контрастный душ без экстремальных температур, примерно 37-38 градусов в чередовании с 42-43. Такую тренировку можно проводить и утром после зарядки, и вечером для правильного засыпания и заряда энергии. Хорошим подспорьем станет и спорт хотя бы трижды в неделю. Нагрузка включит венозную помпу и разгрузит головной мозг от бедной кислородом крови, восстановив нормальный кровоток.

Ранее стало известно, что почти каждый четвёртый работающий россиянин оказался вынужден сдвинуть сроки запланированного отпуска в текущем году. Главными помехами для своевременного ухода на отдых респонденты одинаково часто называли сильную загруженность на службе и нехватку денег, на обе причины пришлось по 28% голосов. Каждый пятый участник исследования сослался на внезапно поменявшиеся планы относительно направления поездки, а 17% опрошенных указали на вмешательство семейных неурядиц.