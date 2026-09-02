Китайский язык может добавить до 75 тысяч к зарплате: кому готовы платить больше

Знание китайского языка становится заметным конкурентным преимуществом на российском рынке труда — особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским и без него приближается к 75 тыс. рублей, следует из совместного исследования hh.ru и Skyeng (есть в распоряжении Life.ru).

«Программисты и операционные директора со знанием китайского языка могут рассчитывать на зарплату выше 200 тыс. рублей, а знание языка может давать прибавку к медианной зарплате до 75 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Больше всего работодатели готовы платить операционным директорам со знанием китайского — медианная зарплата в таких вакансиях начинается от 250 тыс. рублей против 179,8 тыс. без языкового требования. Разница превышает 70 тыс. рублей.

У программистов и разработчиков разрыв ещё выше: вакансии со знанием китайского предлагают медианную зарплату 225 тыс. рублей, без него — 150,3 тыс. Таким образом, разница достигает почти 75 тыс. рублей.

Руководителям отделов логистики со знанием языка предлагают в среднем 202,5 тыс. рублей против 148,2 тыс., а руководителям отделов продаж — 200 тыс. против 161,9 тыс. рублей.

В hh.ru при этом подчёркивают, что более высокая зарплата не означает автоматической надбавки только за владение китайским. На доход влияют также квалификация, опыт, уровень должности, отрасль и другие требования работодателя.

Интерес россиян к китайскому всё чаще связан именно с карьерой. Среди тех, кто уже изучает язык, 23% используют его для профессиональных целей. При этом китайский лидирует и среди языков, которые россияне хотели бы выучить просто из любопытства: его выбрали 29% опрошенных против 20% у испанского и 19% у японского.

«С одной стороны, россиян привлекают китайская культура и сам язык, именно поэтому китайский лидирует среди языков, которые хотят изучать из любопытства. С другой – для тех, кто уже начал его изучать, одной из ключевых мотиваций становится работа. Это сочетание интереса и практической ценности делает китайский перспективным навыком для долгосрочного профессионального развития», – отмечает академический директор Skyeng Глеб Чэн.

Ранее Life.ru сообщал, что четверть россиян уже изучают китайский язык или планируют начать, а более половины связывают его знание с карьерными возможностями. Среди причин назывались работа с китайскими партнёрами, трудоустройство в международные компании и выход на рынок КНР.