Life.ru узнал, сколько россиян учат китайский, готовясь покорять Поднебесную без визы

У россиян растёт спрос на изучение китайского языка: четверть опрошенных (25%) уже изучают его или планируют начать обучение в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которое есть в распоряжении Life.ru.

Оказалось, что больше половины россиян (55%), которые изучают или хотят изучать китайский, делают это для карьеры с разными целями: от переговоров с партнёрами и работы в международных компаниях до выхода на китайский рынок. Ещё 23% учат язык для путешествий, а 21% — «для себя».

Интересно, что 40% родителей хотели бы отдать своего ребёнка на изучение китайского с целью общего развития. Что касается формата обучения, 68% хотели бы заниматься китайским индивидуально.

«Спрос на китайский в России резко вырос, и мы видим, что этому способствуют сразу несколько факторов: и карьерные перспективы, и открывшиеся возможности для путешествий», — отметил Тимофей Новиков, руководитель направления иностранных языков для взрослых в Skyeng.