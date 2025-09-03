Мессенджер MAX
2 сентября, 22:00

Life.ru узнал, сколько россиян учат китайский, готовясь покорять Поднебесную без визы

Четверть россиян уже изучают или готовы начать изучать китайский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUNDITINAY

У россиян растёт спрос на изучение китайского языка: четверть опрошенных (25%) уже изучают его или планируют начать обучение в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которое есть в распоряжении Life.ru.

Оказалось, что больше половины россиян (55%), которые изучают или хотят изучать китайский, делают это для карьеры с разными целями: от переговоров с партнёрами и работы в международных компаниях до выхода на китайский рынок. Ещё 23% учат язык для путешествий, а 21% — «для себя».

Интересно, что 40% родителей хотели бы отдать своего ребёнка на изучение китайского с целью общего развития. Что касается формата обучения, 68% хотели бы заниматься китайским индивидуально.

«Спрос на китайский в России резко вырос, и мы видим, что этому способствуют сразу несколько факторов: и карьерные перспективы, и открывшиеся возможности для путешествий», — отметил Тимофей Новиков, руководитель направления иностранных языков для взрослых в Skyeng.

Стена, храм Неба, деликатесы: Life.ru составил маршрут по безвизовому Китаю с невероятными местами

Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. По новым правилам россияне смогут посетить КНР с целью бизнеса, туризма, а также для встречи с родственниками или друзьями. Срок безвиза составляет до 30 дней.

