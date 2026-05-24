Переводчик Путина рассказал о сложностях перевода пословиц на китайский язык

Переводчик президента России Владимира Путина рассказал, что при работе с китайским языком иногда возникают сложности при передаче пословиц и устойчивых выражений.

В разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что при переводе важно сохранить не буквальный текст, а общий смысл, что не всегда удаётся сделать быстро в ходе переговоров.

В качестве примера он напомнил эпизод на встрече Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, когда российский лидер использовал китайскую идиому «не виделись день, а как будто минуло три осени», подчеркнув радость от новой встречи.

По словам переводчика, в таких ситуациях возможны «определённые сюрпризы», поскольку каждая культура по-своему передаёт образные выражения.

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный официальный визит в Китай, в ходе которого прошли переговоры на высшем уровне между делегациями двух стран. По итогам встречи Россия и КНР подписали совместную декларацию, в которой зафиксирована позиция против доминирования отдельных государств в мировой политике. Стороны также отметили, что современный миропорядок проходит этап серьёзной трансформации и всё более явно приобретает черты многополярной системы.