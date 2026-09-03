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Опубликовано 3 сентября, 08:47

Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 6,3%

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику ключевых макроэкономических показателей. По данным главы государства, в первом квартале текущего года зафиксирован рост реальных заработных плат на 6,3%.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране и у нас тоже, всё-таки за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%», — сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Одновременно с этим наблюдается рекордно низкий уровень безработицы: в среднем по стране он составляет 2,3%, а в Дальневосточном федеральном округе — 2,2%.

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Наталья Демьянова
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