Путин назвал нормальными разногласия Правительства и Центробанка

Правительство России и Центральный банк постоянно спорят по экономическим вопросам, и полное совпадение их позиций было бы скорее ненормальным. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«И Правительство, и Центральный банк постоянно дискутируют друг с другом. Никогда на 100% мнения не совпадают, но это и нормально. В этом и состоит возможность поиска оптимальных решений», — сказал президент.

По словам главы государства, власти постоянно контролируют экономическую ситуацию и совместно ищут решения, которые позволят сохранить баланс между сдерживанием инфляции и развитием экономики.

«Вот над этим мы вместе будем работать. И у меня сомнений нет, что мы добьёмся этого. Мы постоянно — сейчас не буду давать деталей — но постоянно держим это на контроле», — отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что необходимые решения будут найдены.

Ранее на той же пленарной сессии Путин сравнил работу Правительства и ЦБ с прохождением «между Сциллой и Харибдой». По его словам, властям приходится одновременно бороться с инфляцией и следить за тем, чтобы принимаемые меры не привели к чрезмерному охлаждению экономики.