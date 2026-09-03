Путин оценил действия ЦБ и Правительства как баланс «между Сциллой и Харибдой»

Глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ высоко оценил работу Правительства и Центрального банка, отметив, что ведомствам удается эффективно «проходить между Сциллой и Харибдой». Это образное выражение подчёркивает сложную задачу: поиск хрупкого баланса в управлении национальной экономикой.

Основная цель этой «тонкой политики» — избежать избыточной нагрузки на финансовую систему. Государство сознательно ограничивает объёмы заимствований, чтобы не создавать дефицит кредитных ресурсов для частного сектора.

По словам президента, излишняя активность государства на рынке заимствований могла бы привести к тому, что бизнесу «досталось бы меньше» средств для развития. Поэтому власти стремятся действовать аккуратно, обеспечивая финансирование государственных нужд, но не подавляя при этом частную инициативу.

Путин выразил уверенность, что избранный курс оправдан. Ожидается, что текущая стратегия принесет те результаты, которые были намечены ещё полтора-два года назад, обеспечивая стабильное развитие без критических перекосов в экономике.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Форум собрал более 5000 участников из 80 стран, включая высокопоставленные делегации из Китая, Индонезии, Монголии и Мьянмы. Деловая программа разделена на пять тематических блоков, посвященных качеству жизни, инвестициям, технологиям, логистике и международному сотрудничеству, и включает свыше 100 сессий.