Семьям в России объяснили, как не потерять ежегодную выплату из-за подработки

Даже незначительное превышение порога среднедушевого дохода может стать основанием для отказа в новой ежегодной выплате семьям с двумя и более детьми. Об этом «Газете.ru» рассказал помощник депутата Госдумы и руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Выплата предназначена для работающих родителей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный НДФЛ пересчитывается по ставке 6%, а разницу возвращают одним платежом.

При оценке нуждаемости учитывают зарплаты, премии, заработок по договорам, доходы от самозанятости и проценты по вкладам. Регулирование жёсткое: «превышение порога является самостоятельным основанием для отказа».

Есть нюанс с самозанятыми. Их доход учитывается при оценке нуждаемости, но если человек платит только налог на профессиональный доход и не уплачивает НДФЛ, сумма возврата сама по себе не формируется. Для получения выплаты нужен облагаемый НДФЛ доход — от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности.

Отказываться от подработки ради сохранения выплаты стоит не всегда. Если дополнительный заработок стабильно превышает возможный возврат налога, выгоднее сохранить доход. Плюс подработка может дать профессиональный рост и сформировать пенсионные права.

При обращении в 2026 году учитываются доходы и НДФЛ за 2025 год. Премии и вознаграждения включаются в расчёт по фактическому времени получения.

Мосягин предостерегает от попыток искусственно занизить доход — фиктивных разводов, сокрытия заработка или мнимых договоров. Недостоверные сведения грозят отказом, взысканием уже полученной выплаты и, при наличии оснований, ответственностью за мошенничество.

А ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за подработки на стороне. По словам специалиста, для лиц, оформленных по трудовому договору в коммерческих организациях, законодательство не запрещает иметь подработку или заниматься самостоятельной деятельностью.