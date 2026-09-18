Подработка – не измена: Могут ли уволить за наличие второго начальства

Согласно открытым данным за прошлый год, подработку имеют 23% работающих россиян, а еще 52% пока не имеют дополнительного источника заработка, но хотели бы его найти. Таким образом, большинство сотрудников, состоящих в штате организации, вовлечены в параллельную занятость. Может ли это стать источником конфликта на основной работе и как его предотвратить Life.ru рассказала юрист, учредитель агентства правовой помощи «Юнона» Марина Павлова.

Для лиц, оформленных по трудовому договору в коммерческих организациях, законодательство не запрещает иметь подработку или заниматься самостоятельной деятельностью. В свободное от основной работы время человек может иметь подработку, открывать ИП, устраиваться по совместительству или заключать договоры гражданско-правового характера Марина Павлова юрист, учредитель агентства правовой помощи «Юнона»

Но есть некоторые сферы деятельности, где по закону категорически запрещены «подработки». Например, муниципальным или государственным в целях предупреждения коррупции, а также причинения вреда законным интересам гражданам и государству, запрещается руководить или учреждать коммерческие организации для предотвращения конфликта интересов.

В случае возникновения такой ситуации, им могут быть изменены должностные обязанности, или они могут быть уволены со службы. Например, если специалист, работающий в сфере ЖКХ, учредил коммерческую организацию, специализирующуюся на ремонтно-строительном подряде, и занял в нём пост генерального директора, это будет трактоваться законом как прямой конфликт интересов.

Для руководителей во внутренних документах компании может быть установлено ограничение работать на конкурентов. Если сотрудник не соблюдает этот пункуте, то трудовой договор с ним может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе работодателя. Например, если директор частной медицинской клиники заключил договор о регулярном платном консультировании частной конкурирующей сети. При обнаружении такого факта собственник компании имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке (согласно ст. 278 ТК РФ).

Для работников, не принимающих управленческие решения, законодательство не запрещает иметь подработку, не связанную с выполнением основных трудовых обязанностей. Если в трудовом договоре будет указано такое ограничение, то работник может быть переведён на другую работу для предотвращения конфликта интересов (например, в целях сохранения коммерческой тайны), но он не может быть уволен по этому основанию.

Если в документах компании установлено ограничение заниматься любой оплачиваемой деятельности, то такое условие является ничтожным на основании ст. 3 ТК РФ как ограничивающее свободу труда Марина Павлова юрист, учредитель агентства правовой помощи «Юнона»

Поэтому если деятельность работника никак не связана с основной работой (например, он печёт торты на заказ, либо работает репетитором или сдаёт квартиру в аренду), то он не может быть уволен с работы по этому основанию. Любая попытка такого увольнения может быть оспорена в судебном порядке с взысканием с работодателя компенсации за вынужденный прогул.

Ранее Life.ru рассказал, что москвичи находят работу в среднем за пять месяцев. Дольше других ищут своё место топ-менеджеры с завышенными зарплатными ожиданиями и кандидаты, рассчитывающие на идеальное предложение.