Москвичи тратят на поиск работы в среднем пять месяцев

Москвичи находят работу в среднем за пять месяцев, однако сроки колеблются от одного–трёх месяцев до года и дольше, рассказала карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алёна Чукина. Дольше других, по её словам, ищут топ-менеджеры с завышенными зарплатными ожиданиями и кандидаты, рассчитывающие на идеальное предложение.

Неопределённости добавляет отсутствие ответа: 59% кандидатов сталкивались с игнорированием отклика, ещё 14% — изредка. Всегда получали ответ лишь 18%. При этом 31% опрошенных готовы ждать сутки, 28% — два–три дня. Уведомления о статусе заявки помогают 69% соискателей сохранять интерес к вакансии. Краткое объяснение отказа хотели бы получать 42%, узнать сроки рассмотрения — 38%.

ИИ для найма используют 49% компаний, ещё 21% планируют внедрение. Однако оценка личных качеств, окончательный выбор сотрудника и сложные переговоры остаются задачами человека. Шаблонные сообщения отталкивают сильных кандидатов. Доверие подрывают и приукрашенный с помощью ИИ опыт в резюме, отметила собеседница «Москвы 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране составляет 2,3% и остаётся вблизи исторического минимума. Глава государства привёл эти данные на совещании по экономическим вопросам.